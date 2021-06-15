العملات المشفرة تشهد نزوحاً للتدفقات للأسبوع الثاني على التوالي

أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات الرقمية أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي وأن عملة الإيثر سجلت نزوحا قياسيا للتدفقات مع اتخاذ المؤسسات الاستثمارية خطوة إلى الوراء.

وبلغ إجمالي التدفقات النازحة من العملات المشفرة 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو /حزيران. ومنذ منتصف مايو /أيار بلغ مجمل التدفقات النازحة 267 مليون دولار تمثل 0.6 بالمئة من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

وسجلت الإيثر أكبر حصة في نزوح التدفقات الأسبوع الماضي وبلغت 12.7 مليون دولار.

وأشارت بيانات كوين شيرز إلى أن نزوح التدفقات من بdتكوين تراجع الأسبوع الماضي إلى 10 ملايين دولار وهو أقل كثيرا من المستوى القياسي في الأسبوع السابق البالغ 141 مليون دولار. وقفز نشاط التداول في منتجات العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم 43 بالمئة عن الأسبوع السابق.

(رويترز)