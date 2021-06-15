إصابة جندي إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع الأردن

الشارقة - اميمة ياسر - أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، خلال إحباط محاولة تهريب أسلحة من إسرائيل إلى الأردن في منطقة وادي عربة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن "ملابسات الإصابة غير واضحة والجندي عولج على الفور بعد إحباط محاولة التهريب".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "مقاتلي الجيش الإسرائيلي وقوات الشرطة وشرطة الحدود أحبطوا عمليات تهريب للأسلحة على الحدود الأردنية في منطقة عربة، وصادروا عددا من الأسلحة واعتقلوا مشتبهين بتهريبها".

وأضاف البيان أن "القوات تعرفت على مشتبه به اقترب من المنطقة الحدودية من الأراضي الإسرائيلية وأطلقت النار عليه. وخلال العملية أصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح متوسطة، كما أصيب أحد المشتبه بهم في عملية التهريب".

والأسبوع الماضي أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن اشتباكا مسلحا وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية على الحدود.

وأضافت الصحيفة أن الاشتباك وقع بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين وأن أحد الجنود الإسرائيليين أصيب في الاشتباك.

وذكرت أنه ومنذ الحادث، تم إجراء تحقيق مشترك أطلقه الجيشان الإسرائيلي والأردني، لضمان عدم تكرار الحوادث من هذا النوع التي قد تنتهي بعواقب دبلوماسية.