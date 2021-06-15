شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن ارتفاع صادرات مصر من المنتجات البترولية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية من منتجات البترول لتتجاوز نصف مليار دولار فى شهر واحد فقط، حيث بلغت قيمة صادرات مصر من منتجات البترول نحو 609.8 مليون دولار فى شهر مارس الماضى، ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن صادرات مصر من البترول:

- بلغت قيمة صادرات مصر من منتجات البترول نحو 609.8 مليون دولار في شهر مارس الماضي.

- سجلت صادرات مصر من البترول 58.8 مليون دولار في شهر مارس عام 2020، أي أنها زادت بمقدار 551 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 936%.

- صادرات مصر من الوقود بلغت 893 مليون و287 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 298 مليون و554 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020.

- بلغت صادرات مصر من البترول الخام 142 مليون و345 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 67 مليون و782 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020.

- صادرات الفحم بلغت قيمتها 478 ألف دولار، مقابل مليون و945 ألف دولار خلال فترة التقرير.