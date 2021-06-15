صلاح الدين دمرداش يدعو المعارضة ببلاده إلى التوحد ضد الرئيس التركي

قال صلاح الدين دمرداش، الزعيم السابق لحزب موال للأكراد والمسجون منذ عام 2016 رغم دعوات الغرب لإطلاق سراحه، إن على المعارضة التركية أن تتحد ضد تصاعد القمع والتحركات لتقسيمهم، بما في ذلك دعوى قضائية لحظر حزبه.

وأضاف دمرداش وفقا لرويترز أن معارضي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفائه القوميين يجب أن يتفقوا على مبادئ ديمقراطية مشتركة وتشكيل تحالف الآن بدلا من الانتظار حتى الانتخابات المقررة في 2023.

وأضاف "جرى خطفنا من منازلنا في منتصف إحدى الليالي بطريقة غير قانونية وتحويلنا إلى رهائن سياسيين. ولهذا السبب نحن فخورون".

وقال دمرداش لرويترز "هناك زيادة في الضغط والقمع والدمار كل يوم. لذلك، ودون انتظار انتخابات، فإن (تشكيل) تحالف ديمقراطي فعلي من اليوم سيكون ذا مغزى وقيمة كبيرة".