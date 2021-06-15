شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. موجة حر شديدة تضرب كاليفورنيا والسلطات تحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت السلطات الأمريكية، من أن ولاية كاليفورنيا تستعد لأول موجة حر كبيرة هذا الأسبوع، موضحة أن ظروف الجفاف القاسية قد تتسبب في مزيد من حرائق الغابات.

وقالت إن دبليو إس ساكرامنتو، إن درجات الحرارة سترتفع في وديان سان جواكين وساكرامنتو في شمال كاليفورنيا بحلول يوم الخميس، حيث كان من المفترض أن تتراوح الارتفاعات من 100 درجة (حوالي 37.8 درجة مئوية) إلى 113 درجة في المنطقة الجبلية بالقرب من عاصمة الولاية.

وستؤدي موجة الحر إلى تفاقم الجفاف الشديد الذي يضرب عدة مناطق في غولدن ستايت، في الأسبوع الماضي، فيما حذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي من ظروف "الجفاف الشديدة والاستثنائية" في شمال ووسط كاليفورنيا، وكذلك على طول ساحل كاليفورنيا الأوسط، علاوة على ذلك، قد تؤدي موجة الحر وظروف الجفاف إلى مزيد من حرائق الغابات حيث استمرت مئات الأفدنة في الاحتراق في جميع أنحاء كاليفورنيا يوم الاثنين.

ويوجد حاليًا أربعة حرائق غابات نشطة في الولاية، بما في ذلك حريق بيل، وحريق الأوز، وحريق فلاتس ونار فارم، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا، أو كال فاير، كما ستكون تحذيرات العلم الأحمر سارية المفعول من مساء الاثنين حتى صباح الأربعاء على طول الساحل الجنوبي لمقاطعة سانتا باربرا ومن المتوقع أيضًا حدوث حرائق جوية حرجة في جنوب شرق كاليفورنيا.