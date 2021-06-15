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معارض تركي ينتقد سياسات حكومة أردوغان الاقتصادية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان، أن تحضيرات المعارضة وبرنامجها السياسي هي من أجل العودة إلى نظام برلماني معزز وهو ما يتناقض تماماً مع رأي الحكومة بتعزيز النظام الرئاسي.

 

وقال باباجان إن تركيا تحولت إلى لوحة اختبارات بسبب القرارات غير الكاملة التي صدرت مؤخراً، حيث "يأتون بشيء (قرار) ويوقعونه ويُنشر في الجريدة الرسمية، ثم يرون بأنه لم يُنجح، فيعودون لتغييره مراراً وتكراراً".

 

ولفت باباجان إلى تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهير الذي قال فيه إن" الفائدة سبب، والتضخم نتيجة"، وقال "رغم الأرقام المصطنعة التي تنشرها هيئة الإحصاء التركية إلا أن التضخم 17% ويجب على البنك المركزي خفض الفائدة بأسرع وقت".

 

وتابع "رئيس البنك المركزي أصبح كالعامل الموسمي، العامل الموسمي يأتي ويذهب"، في إشارة إلى الإقالات المتكررة لمحافظي البنك المركزي من قبل أردوغان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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