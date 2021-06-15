شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي بارز من صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمصرع قيادي بارز ينتحل رتبة لواء، وينحدر من محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات، شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام حوثية، الاثنين، بأنه جرى تشييع ودفن جثة الصريع حسين سعيد عامر هديان، في مسقط رأسه بمنطقة نشور في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

القيادي الحوثي حسين هديان

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ولم تذكر الميليشيا الحوثية مكان وزمان مقتل "هديان" الذي ينتحل رتبة لواء، غير أن مصادر عسكرية رجحت أنه لقي مصرعه بضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

ونعت قيادات وناشطون حوثيون مقتل هديان، الذي اعتبرته خسارة كبيرة لهم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هديان يعد من القيادات المقربة لزعيم ميليشيا الحوثي، وشارك إلى جانب المتمردين الحوثيين منذ حربهم الأولى ضد الحكومة في 2004م، ومن مؤسسي الحركة الحوثية.