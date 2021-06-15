شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 20 إصابة جديدة بكورونا بينهم 2 محلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن بر الصين الرئيسي سجل 20 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الاثنين نزولا من 23 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان، أن اثنتين من الإصابات الجديدة محلية، مقابل أربع قبل يوم، موضحة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 25 مقابل 24 قبل يوم.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة، فيما يبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91471، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.