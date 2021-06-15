شكرا لقرائتكم خبر عن حزب تونسي يحتج ضد حكومة المشيشي ويطالب بإسقاطها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - ”الخليج 365”:

احتج نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بقيادة رئيسته عبير موسى خلال جلسة عامة في البرلمان التونسي، أمس الإثنين، ضد حكومة هشام المشيشي، وذلك خلال جلسة عامة مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزراء.

ورفع نواب الحزب شعار «ارحل» في وجه وزراء الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والتعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة والشباب والرياضة بالنيابة سهام العيادي، تنديداً بممارسات الحكومة واعتبروها «ساقطة»، وعلى البرلمان رفض قبولها ما اضطرت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى رفعها.

وهددت رئيسة كتلة الدستوري الحر في كلمة لها أثناء احتجاجها خلال الجلسة بأن «من يدخل لقاعة الجلسات الآن من الوزراء سيقع طرده»، قائلة: «لا نريد قبول أي وزير من هذه الحكومة».

وطالبت برحيل حكومة المشيشي، ونددت بما وصفته بالقمع الذي تمارسه ضد حزبها الذي تم منعه من حقه في التظاهر.

ويأتي ذلك احتجاجاً على الأحداث التي شهدتها منطقة «باردو» مؤخراً خلال المسيرة التي نظمها الحزب الدستوري الحر، وتنديداً بمنعهم من التظاهر.

وكانت موسى قد أعلنت يوم الخامس من الشهر الجاري دخولها في اعتصام مفتوح أمام البرلمان للمطالبة بإسقاط راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان وتحرير تونس من «سطوة الإخوان».

من جهة أخرى، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس أمس، إنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات متكررة عن انتهاكات جسيمة للشرطة هذا العام، بينما تشهد العاصمة احتجاجات عنيفة منذ ست ليالٍ ضد عنف الشرطة.

وأثار فيديو يظهر شرطياً يسحل شاباً بعد أن نزع ثيابه صدمة وغضباً واسعاً ، وفجر احتجاجات في ضاحية «السيجومي»، وتثير الواقعة الشكوك حول مصداقية خطط إصلاح الشرطة بعد الثورة .وقالت المفوضية في بيان: «تكشف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة منذ بداية العام عن استمرار الخلل في أجهزة الأمن الداخلي».