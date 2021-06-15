شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: زيادة مخصصات العلاج والإسكان الاجتماعى وتكافل وكرامة فى الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية أن الموازنة تعمل على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وفقًا للالتزامات الواردة بالقانون الجديد، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعى ومستحقات برنامجي “تكافل وكرامة”.

وأشارت الى أنه فيما يخص الدعم فقد خصصت الحكومة في موازنة العام المالي الحالي 326.280 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وسوف تشهد تلك المخصصات انخفاضًا في موازنة العام الجديد لتبلغ قيمة مخصصات الدعم نحو 321.301 مليار جنيه، حيث تستهدف الحكومة في مشروع الموازنة لعام 2021\ 2022 خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، كما ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2% إلى 87.222 مليار جنيه.