نائب الرئيس اليمني يثمن دعم التحالف العربي في دحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن-(أ ش أ):

أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أمس الإثنين، بالمواقف الوطنية والبطولية التي يسطرها أبطال الجيش في مختلف ميادين الحرية والكرامة وتضحياتهم الخالدة في مواجهة الميليشيات المدعومة إيرانيًا، معبرا عن تقديره لدعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسنادهم المستمر لدحر المليشيات الإيرانية الإرهابية.

واطمأن صالح، خلال اتصال هاتفي أجراه، بقائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي، حسبما أفادت قناة (اليمن الفضائية)، على سير العمليات العسكرية وأحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات والميادين بمحور كتاف في محافظة صعدة، وحجم البطولات والتضحيات العظيمة التي يجترحها الأبطال في سبيل الدفاع عن الدين والوطن ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

من جانبه عبر اللواء الهاشمي عن تقديره للاهتمام والمتابعة المستمرة للقيادة السياسية، منوها إلى العزيمة القتالية العالية للمقاتلين الأبطال واستبسالهم في مواجهة الميليشيات الانقلابية الإرهابية الإيرانية.