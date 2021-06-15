عملية عسكرية لملاحقة فلول «داعش» بالعراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

انطلقت، أمس، عملية «أسود الجزيرة» الثانية، من عشرة محاور، لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي، غرب نينوى بمحافظة صلاح الدين، حسبما أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق.

وذكرت الخلية، في بيان، أن «القوات البرية باشرت تنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية، من خلال قيادة عمليات الجزيرة، غرب نينوى، بمحافظة صلاح الدين، وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش».

وأوضحت أن «هذه العملية تأتي للبحث والتفتيش عن فلول عصابات داعش الإرهابية، ضمن قاطع المسؤولية غربي البلاد».

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، حكمين بالإعدام بحق المفتي الشرعي لعصابات «القاعدة» الإرهابية في محافظة صلاح الدين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن الإرهابي اعترف في أقواله بعمله مفتياً شرعياً في عصابات «القاعدة» الإرهابية، ويعتبر من مؤسسيها في الشرقاط، وجمعته عدة لقاءات بالإرهابي أبومصعب الزرقاوي.

وفي هذه الأثناء، أعلن مصدر أمني عن استهداف الجناح العسكري بمطار بغداد الدولي بطائرة مسيّرة مفخخة، في وقت مبكر من صباح أمس.