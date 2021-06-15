«النواب اليمني» يحذر من كارثة بفعل جنون الميليشيات

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب استمرار ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في ارتكاب العديد من الجرائم ضد الشعب اليمني، واستهداف الأشقاء في دول الجوار، وتنفيذها هجوم إرهابي بطائرة مفخخة استهدفت مدرسة في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت «الهيئة»، في بيان، إلى أن هذا الهجوم تزامن مع هجمات إرهابية منسّقة ضد السكان والمنشآت المدنية في مدينة مأرب الآهلة بالنازحين.

واعتبرت «الهيئة» استمرار ميليشيات «الحوثي» في الأعمال الإجرامية المتصاعدة دلالة لا لبس فيها على نهجها العدواني المخطط، ورفضها القاطع لعملية السلام، ولكل المحاولات والجهود الرامية إلى وقف الحرب وتحريك عجلة السلام في بلد يقف على حافة المجاعة، ومهدد بأسوأ كارثة إنسانية بسبب مغامرات تلك الميليشيات، وداعميها وجنون قاداتها في الحكم، والتسلط على رقاب اليمنيين بالقوة والحيلة والدجل.