الإمارات: نتطلع للعمل مع الحكومة الإسرائيلية لتعزيز السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مؤكدة التطلع للعمل معاً لتحقيق السلام الإقليمي، وتعزيز التسامح والتعايش والتعاون.

وكتبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حسابها الرسمي على «تويتر»: «تهنئ الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية يائير لابيد، على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة».

وأضافت: «إننا نتطلع إلى العمل معاً لدفع السلام الإقليمي، وتعزيز التسامح والتعايش، وتدشين حقبة جديدة من التعاون في مجالات التكنولوجيا والتجارة والاستثمار».وأفادت بأن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحث خلال اتصال هاتفي مع معالي يائير لابيد وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية الجديدة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى الاتفاق الإبراهيمي، كما هنأ سموه معالي يائير لابيد على توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح.

من جهتها، توجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على «تويتر»، بالشكر لدولة الإمارات، معربة عن تطلعها إلى «الاستمرار في تعميق وتوسيع التعاون في جميع المجالات، من أجل مستقبل أطفالنا والمنطقة».

وبدأت، أمس، أول حكومة إسرائيلية لا يقودها بنيامين نتنياهو منذ 12 عاماً أعمالها.

ولم يتم ترتيب المراسم التقليدية لتسليم السلطة في مكتب رئيس الوزراء، حيث كان من المتوقع أن يلتقي نتنياهو مع بينيت لإطلاعه على شؤون الدولة.

وبموجب اتفاق تشكيل الائتلاف، يتولى بينيت، البالغ 49 عاماً، رئاسة الوزراء لمدة عامين قبل أن يتولى المنصب في عام 2023 السياسي الوسطي يائير لابيد، البالغ 57 عاماً، وهو مقدم برامج تلفزيوني شهير سابق.

وهنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت. وكتب المسؤول الأوروبي على حسابه في «تويتر»: «تهانينا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لبيد، على أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة القسم».

وأكد ميشال «التطلع إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، من أجل ازدهار مشترك، ونحو سلام واستقرار إقليمي دائم».

وأطاح تحالف متنوع من الأحزاب الإسرائيلية، مساء أمس الأول، بنتنياهو بعد 12 عاماً متواصلة في الحكم، ليحل محله بينيت، وذلك في تحول كبير في السياسة الإسرائيلية.

من جانبه، كتب دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني على «تويتر»: «تهانينا لنفتالي بينيت ويائير لابيد على تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وأتطلع لمواصلة التعاون في مجال الأمن والتجارة والتغير المناخي، والعمل معاً لتعزيز السلام في المنطقة». وأما تشاك شومر، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي، فقال: «الآن هناك إدارة جديدة في إسرائيل، ويحدونا الأمل الآن في أن نتمكن من بدء مفاوضات جادة حول حل الدولتين، وأدعو إدارة بايدن لبذل كل ما في وسعها لجمع الطرفين معاً، والمساعدة في تحقيق حل الدولتين، حيث يمكن للطرفين العيش جنباً إلى جنب في سلام».

ولي عهد البحرين يهنئ بينيت ولابيد

هنأ ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نفتالي بينيت ويائير لابيد، بمناسبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا»، بأن ولي العهد بعث برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت، ويائير لابيد، أعرب فيها عن خالص تمنياته للحكومة المشكلة بالتوفيق في مهامها، بما يعزز من ركائز التنمية والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.