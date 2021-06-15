السودان يبدي استعداداً لـ«اتفاق مرحلي» مشروط مع إثيوبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - الاتحاد، وكالات (الخرطوم)

أبدى وزير الري السوداني ياسر عباس، أمس، استعداد السودان للتوصل إلى «اتفاق مرحلي» مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه، بشروط تضمن استمرار التفاوض.

وقال عباس في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم: «نسبة لضيق الزمن، السودان يقبل بالاتفاق المرحلي وفقاً للشروط الآتية: أولاً التوقيع على كل ما تم التوافق عليه حتى الآن».

وأضاف: «ثانياً: أن يكون هناك ضمان لاستمرارية التفاوض بعد المرحلة الأولى، وأن يكون هذا التفاوض وفق برنامج زمني محدد».

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل «سدّ النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.

يأتي ذلك، فيما توجه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط على رأس وفد من الأمناء المساعدين، أمس، إلى قطر للمشاركة في فعاليات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد اليوم فى قطر. ومن المقرر أن يعقد على هامشه، اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات قضية «سد النهضة» الإثيوبي، بناء على طلب مصر والسودان.

ويأتي الاجتماع التشاوري بناء على طلب من قطر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية.