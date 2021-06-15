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اجتماع حاسم لمفاوضات الخرطوم وحركة «الحلو»

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ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم) 

واصلت وساطة جنوب السودان، برئاسة مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، أمس، اجتماعاتها التشاورية مع وفدي الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية برئاسة عبدالعزيز الحلو، بشأن مناقشة القضايا المتبقية.
وقال توت قلواك رئيس فريق الوساطة في تصريح صحفي، أمس: إن هذه الاجتماعات تهدف لتقريب وجهات النظر بين الوفدين المفاوضين بشأن النقاط الخلافية، موضحاً اتفاق الطرفين حول بعض القضايا، وتباين في المواقف بشأن قضايا أخرى، مؤكداً التزام طرفي العملية السلمية بخيار السلام، باعتباره قضية محورية للمواطن السوداني.  وقال قلواك: «اتفقنا على أن يكون اجتماع اليوم هو الاجتماع الحاسم، وهو ما يعني أنه إما أن نوقع على الاتفاق الإطاري، أو نرفع جولة التفاوض».  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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