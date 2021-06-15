شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول رفيع يحذر من الحالة الأمنية في مالي ويصفها بالمدمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي القاسم وأين، أن الوضع يتطلب اتخاذ ‏إجراءات فورية لبدء إصلاحات حاسمة وإرساء الأساس لعملية انتخابية ذات مصداقية، مشيرا إلى أن ‏الوقت قد حان للزعماء الماليين للارتقاء فوق السياسات الحزبية والمصالح الشخصية. ‏

وأفاد القاسم، خلال إحاطة قدمها أمس أمام مجلس الأمن الدولي أن الرئيس المالي ورئيس الوزراء في ‏الفترة الانتقالية، طمأنوا الشركاء الدوليين بأنهم سيحترمون التقويم الانتقالي، مبينا أن دعم بعثة الأمم ‏المتحدة سيظل حاسما في هذا الصدد.‏

وأشار إلى أن الحالة الأمنية ما تزال تشكل مصدر قلق بالغ في شمال ووسط مالي، مفيدا أن تأثيرها على ‏الحياة اليومية للناس مدمر وما يزال يتسبب في خسائر فادحة، حيث تم تحديد انعدام الأمن والافتقار ‏إلى الوصول إلى التعليم والمياه والخدمات الأساسية الأخرى على أنها تحديات رئيسية تؤثر على حياة ‏الشعب المالي خارج العاصمة باماكو.‏