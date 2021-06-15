شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنظم حملات تبرع بالدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نظم قطاع المهام الخاصة بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، وبنك الدم المركزي «حملات تبرع بالدم» في أبوظبي والعين والظفرة بالتزامن مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي يصادف 14 يونيو سنوياً. وتأتي الحملات انطلاقاً من أهمية التبرع بالدم كعمل وطني وإنساني، يرسخ ثقافة التكافل الاجتماعي، ويسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، ودعم المستشفيات بتوفير الكميات المطلوبة من الدم بمختلف فصائلها.

كما نظمت إدارة الخدمات الطبية وبالتعاون مع بنك الدم حملتين مماثلتين.