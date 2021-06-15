شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم دبي تنظّم «اجعل العالم ينبض بالحياة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظمت إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي بمحاكم دبي، حملة للتبرع بالدم ضمن مبادرة «خلك صحي» تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة، تحت شعار: «تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة»؛ وذلك سعياً لنشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع الإماراتي، وللمساهمة في إنقاذ حياة آلاف المرضى، ولتوعية الموظفين بأهمية التبرع. وأوضحت إيمان عبد الجليل مصبح رئيسة شعبة العلاقات والتسويق المؤسسي، أن الحملة شهدت إقبالاً من موظفي محاكم دبي والمتعاملين فيها.