بايدن يستعيد نجومية أميركا "الأطلسية"

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"الخليج 365" من لندن: تعقد قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الإثنين لوضع خارطة طريق إزاء التحديات الجديدة التي يواجهها الحلف مثل الصين وروسيا والتهديدات السيبرانية.

وخلال القمة سيم تناول رؤية "ناتو 2030" التي تتضمن خارطة طريق الحلف في السنوات العشر المقبلة، والخطوات الواجب اتباعها أثناء التكيف مع الفترة الجديدة، والصعود الصيني، والتهديدات الروسية، ومكافحة الإرهاب، والتكنولوجيات المدمرة، والهجمات السيبرانية، والتغير المناخي. ومن بين الملفات الأخرى التي سيتم تناولها خلال القمة شراكات الناتو، والتهديدات الجديدة التي تواجه الحلف، وسبل تعزيز التشاور والتضامن بين أعضاء الحلف.

الانفاق العسكري

ومن المواضيع التي ستتناولها القمة أيضاً مواصلة رفع حجم الإنفاق العسكري للدول الأعضاء والشراكات المهمة وأبرزها الشراكة الآسيوية الباسيفيكية، والشراكة مع أوكرانيا وجورجيا. وقالت تقارير إنه من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء آخرون في الناتو بصقل لغتهم بشأن التحديات التي تطرحها الصين، ومواصلة الضغط على روسيا.

وقال تقرير من بروكسل، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحتل مركز الصدارة في أول قمة لزعماء التحالف منذ بدء الوباء، وهو سيحدد كيف يسعى الناتو إلى التحول لردع التهديدات الجديدة، من الهجمات الإلكترونية والأخبار الكاذبة إلى الصواريخ فائقة السرعة وأسلحة الفضاء التي يمكنها تدمير الأقمار الصناعية.

بايدن - بوتين

ويأتي الاجتماع الشخصي في بروكسل قبل أول اجتماع مباشر للرئيس الأميركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سويسرا يوم الأربعاء ويأتي بعد قمة استمرت ثلاثة أيام لمجموعة السبع في كورنوال. وقال الرئيس الروسي لشبكة (إن بي سي نيوز) في مقابلة قبل لقائه مع بايدن إن العلاقات بين موسكو وواشنطن كانت في "أدنى نقطة لها".

ومن المتوقع أن يطمئن الزعيم الأميركي الجديد الناتو على "التزام أميركا الصارم" بالدفاع الجماعي - وهي كلمات لا يمكن أن تتناقض بشكل صارخ مع كلمات سلفه.

يشار إلى أن دونالد ترمب أمضى فترة رئاسته مهددًا بالانسحاب من التحالف ووبخ الحلفاء لعدم دفع نصيبهم العادل. لقد جعل اجتماعات الناتو المصممة عادة بعناية شديدة الصعوبة والتنبؤ.

بيان البيت الأبيض

وفي إشارة إلى عودة الحلفاء إلى مرحلة أكثر انسجامًا، أصدر البيت الأبيض بيانًا يوم الأحد يحدد النتائج الرئيسية للقمة مسبقًا. وتضمنت خطة لمراجعة مخطط بحلول العام المقبل يشكل كل شيء يقوم به الناتو. وسيوجه "المفهوم الاستراتيجي" الجديد نهج التحالف تجاه البيئة الاستراتيجية المتطورة، والتي تشمل سياسات وإجراءات روسيا العدوانية، والتحديات التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية على أمننا الجماعي وازدهارنا وقيمنا، والتهديدات العابرة للحدود الوطنية مثل الإرهاب. والتهديدات السيبرانية وتغير المناخ ".

وسيوافق قادة الناتو على خطة لتحديث الدفاعات الإلكترونية للحلف والسعي لمكافحة أكبر اختبار لكوكب الأرض - تغير المناخ. وكجزء من هذه المبادرة الجديدة، يهدف الناتو إلى قيادة الطريق في "فهم تأثير تغير المناخ على الأمن والتكيف معه" ، بحسب بيان البيت الأبيض. وعلى سبيل المثال، ستكون هناك فرص متزايدة للنزاع حيث تتنافس البلدان على تقليص الوصول إلى الموارد مثل المياه وهجرة السكان.

الاحتباس الحراري

وستعمل القوات المسلحة جميع دول الناتو أيضًا على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنشطتها وقواعدها، وهي منطقة لا تتم مراقبتها جيدًا في الوقت الحالي. قال جينس ستولتنبرغ ، الأمين العام لحلف الناتو، في مؤتمر صحفي قبل القمة يوم الجمعة: "طموحي هو التزام واضح من الحلفاء لخفض الانبعاثات العسكرية بشكل كبير وأن يساهم الناتو في هدف Net Zero".

وفي حين أنه سيكون هناك عرض قوي للوحدة في القمة، تظل هناك تساؤلات حول ما إذا كان لدى غالبية الحلفاء الإرادة السياسية والقدرة الاقتصادية لتخصيص الأموال اللازمة لتحقيق رؤية الناتو المستقبلية، خاصة أثناء الوباء، وفقًا للمراقبين.