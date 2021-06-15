شكرا لقرائتكم خبر عن 39846 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الاثنين، إن البرازيل سجلت 39846 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و827 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتشير بيانات الوزارة، إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليونا و452612 إصابة، و488228 وفاة، حيث تعد ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.