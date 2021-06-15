شكرا لقرائتكم خبر عن خطط بكين لـ«غزو تايوان» تثير جدلا حيال «إستراتيجية الغموض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية تصاعد المخاوف بشأن خطط الصين تجاه تايوان. وبحسب مقال لـ «ريبيكا كيل»، تتزايد المخاوف في واشنطن بشأن احتمال أن تحاول الصين غزو تايوان في السنوات القليلة المقبلة.

وأردفت: حذر كبار الضباط العسكريين الأمريكيين في الأشهر الأخيرة من أن بكين قد تحاول القيام بهذه الخطوة المتفجرة خلال هذا العقد. وأشارت إلى أن قعقعة السيوف الأخيرة، التي تضمنت تمرين إنزال برمائي عسكري صيني بالقرب من الجزيرة، تثير القلق بشكل أكبر.

وأضافت: مع ذلك، حذر كبير جنرالات البنتاغون، يوم الخميس الماضي، من أن الصين ستجد غزو تايوان عملية معقدة وصعبة بشكل غير عادي.

ونقلت عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي قوله أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قوله: إذا كنت تتحدث عن غزو عسكري لتايوان، بما يعنيه ذلك ضرورة عبور مضيق تايوان باستخدام قوة عسكرية كبيرة للاستيلاء على جزيرة بحجم تايوان، ضد ما لديها من جيش وسكان، فإن هذه عملية معقدة وصعبة بشكل غير عادي، حتى لو كانت ضد قوة غير مقاومة. هذا أمر صعب للغاية.

غموض إستراتيجي

وبحسب الكاتبة، في ظل سياسة دامت عقودًا تجاه تايوان، تحافظ الولايات المتحدة على الغموض الإستراتيجي، حيث لا تقول واشنطن صراحةً إنها ستدافع عن الجزيرة في صراع مع الصين.

وأردفت: تستهدف هذه السياسة تجنب استفزاز بكين مع عدم تشجيع تايوان على إعلان الاستقلال رسميا، وهي خطوة قد تؤدي إلى غزو صيني.

ومضت تقول: لكن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايبيه تعمقت في السنوات الأخيرة وسط المنافسة المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. على سبيل المثال، أخبر وزير الخارجية أنتوني بلينكين المشرعين في مجلس النواب هذا الأسبوع أن إدارة بايدن تمضي قدمًا في محادثات التجارة مع تايوان.

وأشارت إلى أن زيارة وفد مجلس الشيوخ من الحزبين إلى تايوان هي دليل آخر على ذلك الالتزام المستمر تجاه الأصدقاء والشركاء في هذه المنطقة الحاسمة من العالم، إضافة إلى تذكير بكيفية تأثير وجود الولايات المتحدة على مدى العقود العديدة الماضية في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضافت: بعد الزيارة، أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تمرين إنزال برمائي في المياه القريبة من تايوان. سيكون الهبوط البرمائي خطوة أساسية للصين لغزو جزيرة مثل تايوان والاستيلاء عليها.

تدريبات صينية

وأوضحت أن هذه التدريبات هي الأحدث في سلسلة من التدريبات العسكرية الصينية المكثفة بالقرب من تايوان، وشملت التدريبات تطويق الجزيرة بطائرات حربية وسفن إضافة إلى مناورات بالذخيرة الحية جرت في أبريل بعد زيارة وفد أمريكي غير رسمي من المسؤولين السابقين لتايوان.

وبحسب الكاتبة، انتقدت وزارة الخارجية الصينية زيارة أعضاء مجلس الشيوخ، حيث دعا المتحدث وانغ وين بين الولايات المتحدة إلى تجنب إرسال أي إشارة خاطئة إلى الانفصاليين عن استقلال تايوان، والتسبب في مزيد من الضرر لعلاقات الصين والولايات المتحدة وللسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

ومضت تقول: تأتي التوترات الأخيرة أيضًا بعد أن حذر اثنان من كبار الأدميرالات الأمريكيين من أن الغزو الصيني لتايوان ليس بعيد الاحتمال كما يعتقد البعض.

وأضافت: قبل فترة وجيزة من تقاعده، أخبر قائد قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال فيليب ديفيدسون أعضاء مجلس الشيوخ في مارس أن الصين قد تحاول غزو تايوان في السنوات الست المقبلة. لكن بعد بضعة أسابيع، لم يؤيد خليفة ديفيدسون، الأدميرال جون أكويلينو، على وجه التحديد مدة السنوات الست، لكنه أخبر أعضاء مجلس الشيوخ أن هذه المشكلة أقرب كثيرا مما يعتقد معظم الناس.

ونقلت عن أكويلينو، قوله إن تجديد شباب الحزب الشيوعي الصيني على المحك عندما يتعلق الأمر بتايوان، واصفًا ضم تايوان للصين بأولوية بكين رقم 1.

تقويض الثقة

ونقلت الكاتبة عن بوني جلاسر، مديرة برنامج آسيا في صندوق مارشال الألماني، قولها لأعضاء مجلس الشيوخ في جلسة استماع جرت الأسبوع الماضي: الاستيلاء على تايوان يمثل أولوية قصوى بالنسبة للصين. لكن التوحيد هدف طويل الأجل تفضل بكين تحقيقه دون إراقة دماء. أولوية الصين هي ردع استقلال تايوان. إنها تستخدم مجموعة واسعة من الأدوات المصممة لتقويض ثقة شعب تايوان في حكومتهم وإضعاف إرادتهم في مقاومة الاندماج مع الصين.

وأشارت كيل إلى أن تايوان لا تزال أخطر بؤرة اشتعال محتملة بين الولايات المتحدة والصين.

وتابعت: وسط المخاوف بشأن ما إذا كان الغزو ممكنا، نما الجدل في واشنطن أيضًا حول ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة التخلي عن الغموض الإستراتيجي لصالح ما يسمى بالوضوح الإستراتيجي.

ونقلت عن جلاسر قولها لأعضاء مجلس الشيوخ: في حين أن الولايات المتحدة يمكنها وينبغي لها أن تتخذ إجراءات لتعزيز أمن تايوان والردع عبر المضيق، إلا أن التخلي عن سياسة الغموض الأمريكية طويلة الأمد فيما يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة ستأتي للدفاع عن تايوان يمكن أن يستفز وليس ردع الغزو الصيني للجزيرة.

تهديد متسارع

كما نقلت الكاتبة عن مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، قولها للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في أبريل: إذا رأينا تحولًا في الولايات المتحدة من الغموض الإستراتيجي إلى الوضوح بشأن الاستعداد للتدخل في حالة طوارئ في تايوان، فإن الصينيين سيجدون هذا الأمر مزعزعا للغاية للاستقرار.

وتابعت هينز: أعتقد أن ذلك سيعزز التصورات الصينية بأن الولايات المتحدة عازمة على تقييد صعود بكين، بما في ذلك من خلال القوة العسكرية، وربما يتسبب في تقويض بكين للمصالح الأمريكية بقوة في جميع أنحاء العالم.

ومضت الكاتبة تقول: وسط المخاوف بشأن تايوان وكذلك القضايا الأخرى التي دفعت البنتاغون إلى وصف الصين بأنها «تهديد متسارع» للولايات المتحدة، مثل العدوان المتزايد في بحر الصين الجنوبي والتعزيز البحري، أصدر وزير الدفاع لويد أوستن توجيهًا هذا الأسبوع يهدف إلى شحذ التركيز العسكري الأمريكي على الصين.

وأضافت: التوجيه سري، لذلك ليس من الواضح بالضبط ما هي المبادرات الجديدة الجارية أو إلى أي مدى تعتبر تايوان عاملًا، لكن أوستن قال في بيان إن الأمر الذي أصدره يهدف إلى تحسين القدرة على تنشيط شبكة الحلفاء والشركاء، وتعزيز الردع، وتسريع تطوير المفاهيم العملياتية الجديدة، والقدرات الناشئة، ووضع القوة في المستقبل، والقوى العاملة المدنية والعسكرية المحدثة.