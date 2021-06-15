مقتل 3 أطفال في قصف حوثي لمحافظة البيضاء اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 أطفال من أسرة واحدة في قصف لمليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين بمحافظة البيضاء اليمنية.

ويأتي هذا القصف، بعد أيام قليلة من المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في مأرب، راح ضحيتها 21 مدنيا بينهم أطفال.



وأعلنت مقاومة "آل حميقان" بمحافظة البيضاء اليمنية، أن مليشيات الحوثي قصفت منازل مدنيين في مديرية الزاهر، وقتلت 3 أطفال ينتمون لأسره واحدة.

ونشر متحدث المقاومة، عامر الحميقاني، على حسابه في تويتر صور الأطفال الثلاثة الذين قتلتهم مليشيات الحوثي عصر الإثنين، حين قصفت منازلهم بقذيفة.

وفي الساحل الغربي، أعلنت القوات اليمنية المشتركة عن تدمير مخزن ذخيرة لمليشيات الحوثي شمال غربي مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة، بعد ساعات من كسر هجوم على مواقع القوات المشتركة في جبهة حيس.

وأكدت القوات أن المليشيات حاولت التسلل واستحداث تحصينات في خطوط التماس شمال غرب مدينة حيس، بعد وصول تعزيزات لها من جهة مديرية الجراحي وقصفها منازل المدنيين.

وأشار بيان للقوات اليمنية المشتركة، إلى أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للمليشيات الحوثية قرب خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين، وقطاعي الصالح وكيلو 16 بمدينة الحديدة، وكذلك شمال شرق مدينة التحيتا وجنوب مدينة الدريهمي خلال الساعات الماضية.

وأكد البيان إخماد تحركات المليشيات بإصابات مباشرة، سقط على إثرها قتلى وجرحى وتدمير آليات حوثية .

وأشارت القوات إلى أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية ومادية باشتباكات وضربات مركزة في الساحل الغربي، جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين.

وشهدت جبهات الساحل الغربي اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط مفرق العدين والضواحي الغربية لمدينة حيس والتحيتا والدريهمي وداخل مدينة الحديدة.