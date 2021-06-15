السفارة الأمريكية تمنع موظفيها من دخول "القدس القديمة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل منع موظفيها من دخول البلدة القديمة في القدس بسبب مسيرة الأعلام الإسرائيلية والدعوات المضادة لها.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان: "بسبب الدعوات لمسيرة أعلام القدس والمظاهرات المضادة المحتملة في البلدة القديمة بالقدس يوم الثلاثاء، يُمنع موظفو الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من دخول البلدة القديمة في القدس يوم الثلاثاء".



وأضافت: "يمكن للمواطنين الأمريكيين أخذ هذا الأمر في الاعتبار عند وضع خطط السفر الخاصة بهم".

وتابعت: "نظرًا لأن الحوادث الأمنية غالبًا ما تحدث دون سابق إنذار، فإننا نشجع المواطنين الأمريكيين بشدة على توخي اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني".

وصادق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عومر بارليف، على السماح بمسيرة الإعلام الإسرائيلية بالقدس الشرقية الثلاثاء.

وبحسب مخطط المنظمين للمسيرة، فإنها ستمر بجانب أسوار البلدة القديمة بالقدس، وتشمل رقصة بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود، على أن تنتهي في حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق العديد من الشوارع في محيط البلدة القديمة بالتزامن مع قرار بتكثيف التواجد الشرطي بالمدينة.

ووجهت منظمات اليمين الإسرائيلي دعوات للمشاركة الكثيفة في المسيرة التي رفضتها الشرطة الأسبوع الماضي قبل التراجع عن قرارها.

بالمقابل، صدرت دعوات عن فعاليات شعبية فلسطينية للتواجد المكثف في ساحة باب العامود اليوم الثلاثاء.

وتنظم المسيرة في ذكرى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية الذي تصادف الشهر الماضي، ولكن جرى تأجيلها في ذروة عملية "حارس الأسوار" العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته بالعديد من المناطق بالضفة الغربية، بعد الدعوات الفلسطينية للاحتجاج.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "عزز الجيش نشر منظومة القبة الحديدية في محيط غزة خشية إطلاق صواريخ من غزة ردا على مسيرة الأعلام".

وأضافت: "كما عزز الجيش الإسرائيلي قواته بالضفة الغربية في إطار الاستعداد لأحداث قد تقع يوم غداً بسبب مسيرة الاعلام".