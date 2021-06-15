بعد وصفه بـ"القاتل".. بايدن يتراجع: بوتين شخص ذكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد وصفه بـالقاتل.. بايدن يتراجع: بوتين شخص ذكي

الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه شخص "ذكي وصارم"، في تراجع عن اتهاماته السابقة لبوتين بأنه "قاتل".



وقال الرئيس بايدن خلال مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، في ختام قمة حلف شمال الأطلسي، "الناتو" في بروكسل، الرئيس بوتين شخص ذكي وصارم وخصم يستحق العناء، وسأوضح له الخطوط الحمراء في الجوانب التي لا نتوافق بشأنها.

وفي تصريح مخالف للأعراف الدبلوماسية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "قاتل"، محذرا من أنه "سيدفع ثمن" أعماله.

وجاء هذا التصريح عند توجيه المذيع الشهير جورج ستيفانوبولوس في تلفزيون "إيه بي سي" الأمريكي خلال حوار في مارس/أذار الماضي سؤالا مباشرا لبايدن إن كان يعتبر أن الرئيس الروسي "قاتل"، أجاب بايدن "نعم أعتقد ذلك".

وأضاف بايدن قبل ساعات من اللقاء المتوقع بين الرئيسين، بوتين وبايدن، الأربعاء، إننا لا نسعى إلى النزاع مع روسيا، ولكننا سنرد إذا استمرت في أعمالها العدائية، خاصة أن موسكو وبكين تريدان إحداث شرخ في حلف شمال الأطلسي.

وحول أفغانستان قال بايدن، إن هناك توافقا قويا بين قادة حلف شمال الأطلسي بشأن أفغانستان، فقواتنا ستعود من أفغانستان، لكن دعمنا للجيش والقوات الأمنية هناك سيستمر.

وشدد على ضرورة محاربة الفساد وتعزيز المؤسسات الحامية لديمقراطيتنا ومبادئنا والدفاع عن حرية الصحافة والقضاء.