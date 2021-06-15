مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة "فرست ليجو سينيور"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

نظمت مكتبة الإسكندرية فعاليات مسابقة "فرست ليجو سينيور" للسنة الـ17 على التوالي، وذلك بالتعاون مع تكنوفيوتشر مصر.

وقالت المكتبة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن المسابقة، التي استمرت على ثلاثة أيام، ضمت مجموعة مميزة من الطلاب والمدربين والمنظمين والحكَّام وشركاء النجاح، موضحة أن المسابقة تتناول كل عام موضوعا جديدا يطرح مشاكل حقيقية تواجه العالم، خاصة وأن مجالات العلوم والهندسة قد تساعد في إيجاد الحلول لتلك المشاكل التي يعاني منها العالم، كالكوارث الطبيعية وأمن الطعام وتغير المناخ، وغيرها.

وأشار البيان، إلى أن الفرق المشاركة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتلك المشاكل من خلال عدة مراحل؛ وهي: عمل بحث علمي دقيق عن موضوع المسابقة، وتصميم وبناء نموذج متحرك من روبوتات الليجو ليقوم بمهام معينة خلال مدة محددة، ثم عرض نتائج البحث خلال ملصق يتم تصميمه من قِبل كل فريق.

ويتكون كل فريق من 3 إلى 7 أعضاء، ويقوم الطلاب عن طريق الاستعانة بمشرفيهم بإطلاق العنان لخيالهم وحل التحديات الهندسية، مما ينمي لديهم العديد من المهارات الحياتية، كالإخلاص لروح الفريق والرغبة في حل المشكلات والقدرة على التفكير والإبداع، بالإضافة إلى تحفيزهم على المساهمة الايجابية في مجتمعاتهم.

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وبدأت المسابقة هذا العام بمشاركة حوالي 33 مدرسة، و68 فريقا، و600 طالب، و85 مُحكما ومُشرفا، و41 مُدربا، و80 متطوعًا، وأبدت لجنة التحكيم، التي ضمت المهندسين المتخصصين والمتطوعين المحترفين، إعجابها بتنظيم المسابقة ومستوى الطلاب ومجموعة الأفكار التي طُرحت، وهو ما يعكس قدرات الطالب المصري، وينعكس فيما بعد في المنافسات العربية والعالمية، حيث يؤهل الفريق الفائز لتمثيل مصر في المسابقة الدولية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتنافس فيها فرق من جميع أنحاء العالم للحصول على جوائز قيمة، ومنح دراسية تقدمها أكبر المؤسسات والهيئات العلمية الدولية.

جدير بالذكر أن الفرق الخاصة بمركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية قد حصدت من قبل المركز الأول والرابع في الجوائز الكبرى.​