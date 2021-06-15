أتى رد «معين» على خطاب «اللهبي» بقوله: نود الإحاطة بأنه تم توجيه الجهات ذات العلاقة بالتحقق من الموضوع، ورفع تقرير تفصيلي بذلك، وستتم موافاتكم به عند رفع النتائج.
حزب الإصلاح
من جهته، ذكر «اللهبي» أنه يوجد لدى «المخلافي» مناديب في تركيا، ويمثل حزب «الإصلاح»، ولديه علاقات ببعض القيادات، وتوجد هذه المعسكرات في مديرية «جبل حبشي» بمنطقة «يفرس»، وهي معسكرات واضحة، وهناك تغاضٍ عنها وعن دورها المشبوه.
كما تم إرسال أفراد لتلك المعسكرات التي في «تعز» بدلا من إرسالهم إلى شرق «تعز»، لتحريرها من الحوثي، وتم إنشاء معسكرات في الاتجاه الغربي في منطقة «الحجرية». وقال «اللهبي»: «هناك تضليل بأنها تابعة للدولة، بينما هي تابعة لجهات أخرى، تعمل ضد التحالف والدولة، وتعمل بشكل سري، ولدى العامة معرفة بتلك المعسكرات، وبأن رواتبهم تصرف بانتظام من جانب المخلافي».
إعلام مخادع
بين المصدر أن «المخلافي» لم ينشئ ميليشيات سرا، وإنما عبر الإعلام، وفي أثناء وجوده في عمان، حيث ناشد أبناء «تعز» الذين يقاتلون في الحدود، وفي كل معسكرات الشرعية في «الجوف» و«مأرب».. إلخ.. بالعودة إلى «تعز»، لتحريرها من الحوثيين، وهو سيدفع رواتبهم، وسيوفر كل المتطلبات والمستلزمات، من أسلحة ومعدات عسكرية وغيرها.
المخلافي:
- ناشد أبناء «تعز» الذين يقاتلون في الحدود وفي كل معسكرات الشرعية بالعودة إلى «تعز»، لتحريرها من الحوثيين.
- تكفل بدفع رواتبهم، وتوفير كل المتطلبات والمستلزمات، من أسلحة ومعدات عسكرية وغيرها.
- أنشأ في «تعز» معسكرات، أهمها معسكر «يفرس».
- لم يتوجه الأفراد في معسكراته، حسب وعده، للجبهات من أجل تحرير المناطق من الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير مفصل يثيره استنكار نائب الشرعية لقواعد المخلافي العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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