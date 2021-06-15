القوات العراقية تقبض على 3 إرهابيين في كركوك

أعلنت القوات الأمنية العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء في منطقة تركلان بمحافظة كركوك، وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن معلومات دقيقة لإحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أكدت تواجد ثلاثة من الإرهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام الإرهاب في منطقة تركلان بمحافظة كركوك. وأضافت أنه «بناءً على ذلك تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة حيث تمكنت من إلقاء القبض عليهم في المنطقة المذكورة، وجرى تسليمهم لجهة الطلب».



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