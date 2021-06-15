ميليشيات الحوثي تواصل استهداف الأعيان المدنية

فيما اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف ودمرت طائرة من دون طيار مفخخة، الإثنين، أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط، كما أسقطت، الأحد الماضي، طائرة مفخخة على مدرسة بمحافظة الحرجة بمنطقة عسير، يتضح أنه تم تدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة، و4 زوارق مفخخة ولغم بحري خلال الفترة من 14 يونيو الحالي، وحتى الإثنين 10 مايو الماضي لتنضم إلى حصيلة ما صرحت به قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العاشر من مايو الماضي أن انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية (المدعومة من إيران) وصلت إلى 369 صاروخا باليستيا و626 طائرة مسيرة، كما بلغت انتهاكات الميليشيا الحوثية 68 زورقا مفخخا و204 ألغام بحرية»، مضيفة: «من انتهاكات الحوثيين 95186 مقذوفا و30527 انتهاكا لوقف إطلاق النار بالحديدة». اعتراضات قوات التحالف لهجمات الحوثي من 14 يونيو وحتى 10 مايو 14/10 يونيو تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط مايو 10 تدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا تجاه مطار أبها 24 تدمير لغم بحري إيراني جنوب البحر الأحمر إحباط هجوم بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر 28 تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية 30 تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط 29 تدمير زورقين مفخخين مقابل ميناء الصليف بالبحر الأحمر تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط



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