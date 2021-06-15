ميليشيات الحوثي تواصل استهداف الأعيان المدنية

اعتراضات قوات التحالف لهجمات الحوثي من 14 يونيو وحتى 10 مايو
14/10 يونيو
تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط
مايو
10
تدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر
تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا تجاه مطار أبها
24
تدمير لغم بحري إيراني جنوب البحر الأحمر
إحباط هجوم بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر
28
تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية
30
تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط
29
تدمير زورقين مفخخين مقابل ميناء الصليف بالبحر الأحمر
تدمير طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط
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