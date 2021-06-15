بوتين ينفي شن حرب إلكترونية على أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تكون موسكو تُشن حرباً إلكترونية على الولايات المتحدة، وذلك في مقابلة مع «إن بي سي» بثت، أمس، قبل يومين من لقائه نظيره الأميركي جو بايدن. كما أعلن الرئيس الروسي في هذه المقابلة إمكانية تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة.

وحول احتمال مبادلة تريفور ريد وبول ويلان، المسجونين في روسيا، بالروس المسجونين في الولايات المتحدة، قال بوتين «نعم بالتأكيد». وكان بول ويلان يعمل مسؤولاً أمنياً في شركة أميركية لقطع غيار السيارات، عندما أوقف في فندق في موسكو في ديسمبر 2018، وحُكم عليه في يونيو 2020 بالحبس 16 عاماً بتهمة التجسس. وحضّ مؤخراً بايدن على إبرام صفقة لتبادل الأسرى تشمله، وصرّح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أنه ضحية «دبلوماسية الرهائن».