شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة البنية المعلوماتية بـ4500 قرية لـ"حياة كريمة" خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.

ويأتى قطاع الاتصالات من ضمن القطاعات المستهدف تحسين أوضاعها الفترة المقبلة، وهو ما أكد عليه المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال ندوة لمجلس الأعمال الكندي المصري، أن مبادرة حياة كريمة مشروع كل من يعمل به محظوظ، موضحا أنه يستهدف تطوير 4500 قرية خلال ثلاث سنوات ويقوم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي 4 محاور منها ربط كل المنازل بكابلات الألياف الضوئية وتطوير كل مراكز البريد بها وتزويدها بابراج المحمول، بالإضافة إلى محور التنمية البشرية ومحو الأمية الرقمية لأهالينا في هذة القري.

وكان وزير الاتصالات استعراض خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة، أمام مجلس النواب مسبقا، من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول؛ مع العمل على اصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات.

ونرصد المستهدفات فى قطاع الاتصالات لإحداث التحول الرقمى وتطبيقه بقرى حياة كريمة برفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية.:

- توصيل الإنترنت، على أن يكون هناك خط "فايبر" لكل منزل.

- ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت باستفادة مليون منزل.

- تطوير أبراج المحمول، بالاتفاق مع الشركات علي مد الكابلات وإنشاء نحو 1000برج .

- العمل مع الجهات الحكومية لمحو الأمية الرقمية للبالغين

- تطوير مكاتب البريد وتصل لـ 878 مكتبا مع تزويدها بماكينات صراف آلى.