شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: «فايزر» فعال بـ96% ضد كورونا و«أسترازينيكا» 92% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • اللقاحات تظهر حماية قوية ضد السلالة الجديدة «دلتا»

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا أمس الإثنين، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19- ) من إنتاج شركة فايزر وشركة أسترازينكا فعالة للغاية بعد تلقي جرعتين في منع دخول المصابين بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس والمعروفة باسم "دلتا" إلى المستشفيات، مما يؤكد على الحاجة الملحة لحصول الناس على الحماية بشكل كامل، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن لقاح فايزر وبيونتيك فعال بنسبة 96%، ويقي من دخول المستشفى بعد تلقي جرعتين، في حين أن التطعيم الخاص بلقاح استرازينيكا وجامعة أكسفورد فعال بنسبة 92%، وذلك وفقا لتحليل أعلنته هيئة الصحة العامة في إنجلترا أمس الاثنين.

وكشفت البيانات أن هذه النتائج قابلة للمقارنة مع الحماية الممنوحة ضد السلالة الجديدة "ألفا"، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.