وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 600 ألف

وكان للنجاح المبكر في توزيع اللقاح في الولايات المتحدة أثر كبير على معدل وفيات كوفيد-19 في البلاد.

في المقابل، يهدد تباطؤ معدلات التطعيم هدف إدارة بايدن المتمثل في حصول 70 في المئة من البالغين الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل، وتطعيم 160 مليونا بالكامل بحلول الرابع من يوليو.