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وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 600 ألف

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بأن مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 600 ألف حالة.
وكان للنجاح المبكر في توزيع اللقاح في الولايات المتحدة أثر كبير على معدل وفيات كوفيد-19 في البلاد.

في المقابل، يهدد تباطؤ معدلات التطعيم هدف إدارة بايدن المتمثل في حصول 70 في المئة من البالغين الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل، وتطعيم 160 مليونا بالكامل بحلول الرابع من يوليو.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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