بالصور.. أسود الرافدين يختتمون تحضيراتهم لملاقاة إيران غداً

تنشر الخليج 365، صوراً لاختتام تحضيرات المنتخب العراقي من اجل ملاقاة المنتخب الايراني غداً الثلاثاء.

ويخوض المنتخب العراقي يوم غد الثلاثاء مباراة مهمة أمام نظيره الايراني ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا، حيث يتصدر العراق مجموعته برصيد 17 نقطة وبعده ايران برصيد 15 نقطة.

