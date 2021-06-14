'أطباء بلا حدود' تدعو القادة الأوروبيين لإنهاء 'النهج القاتل' اتجاه المهاجرين

واعتبرت المنظمة في تقرير أنه من "المثير للاشمئزاز أن تواصل السلطات الأوروبية واليونانية خططها لإنشاء مخيمات جديدة مغلقة" في جزر بحر إيجه، ليسبوس وساموس وخيوس وليروس وكوس، "لإضفاء الطابع المؤسساتي على نهج مراكز الاستقبال من خلال اتفاقية اللجوء والهجرة الأوروبية الجديدة".وأوصت المنظمة بإخلاء هذه المخيمات في الجزر إلى البر اليوناني أو الدول الأوروبية الأخرى، ودعت إلى "وقف فوري" لإنشاء مخيمات جديدة في هذه الجزر وإنهاء ممارسة العزل "القاتلة والخطيرة".

بدوره، قال يورغوس كارايانيس رئيس بعثة "أطباء بلا حدود"، إنه لـ"أمر مروع أن نلاحظ أن مخيم موريا في جزيرة ليسبوس بات الآن نموذجا لمركز استقبال جديد في جزيرة ساموس".

وأشار إلى أن مخيم ساموس الواقع في منطقة معزولة والذي سيفتتح قبل الصيف وفقا لوزارة الهجرة اليونانية، "سيستقبل الأشخاص في حاويات محاطة بأسلاك شائكة مع مراقبة عمليات الدخول والخروج ما سيساهم بشكل أكبر "في تدهور الصحة العقلية للأشخاص وإحداث أزمة حماية جديدة وجعل معاناة الأفراد في مراكز الاستقبال على الجزر اليونانية أقل وضوحا".