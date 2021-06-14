عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الإسرائيلي أوجه التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد أوجه التعاون بين البلدين.

وجاء في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها على "تويتر" مساء الإثنين،:" عبدالله بن زايد بحث خلال اتصال هاتفي مع يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى الاتفاق الإبراهيمي، كما هنأ لابيد على توليه منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إنه يتطلع للعمل مع وزير الخارجية الإماراتي للبناء على العلاقات الفريدة بين البلدين.

وأضاف لابيد في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": " كان من دواعي سروري أن أتحدث هذا المساء مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأتطلع إلى العمل مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للبناء على العلاقات الدافئة والفريدة بين بلدينا لصالح لشعوبنا والشرق الأوسط بأسره".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنه يتطلع إلى العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع عملية السلام بالمنطقة.

وكتب بينيت في تغريدة على الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بموقع "تويتر": "أشكر الإمارات العربية المتحدة على تهانيها الحارة".

وأضاف: "أنا ملتزم بمواصلة تعزيز العلاقات الإسرائيلية- الإماراتية في جميع المجالات".

وتابع بينيت: "أتطلع إلى العمل مع الإمارات على دفع السلام والأمن والاستقرار بغية توفير الرفاهية لشعبينا وللمنطقة بأسرها".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية نشرت على حسابها في "تويتر" في وقت سابق، تهنئة لرئيس الوزراء بينيت، ورئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية، يائير لابيد، على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية: "نتطلع إلى العمل معًا لدفع السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والتعايش والشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار".