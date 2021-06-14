موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. موازنة مصر وحلم "غصن" وخطة السودان

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تتحرك مصر في خطوات سريعة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهو ما تمت ترجمته في الموازنة الجديدة، من خلال زيادة مخصصات التعليم والأجور.

من جديد يطل على الساحة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، في تصريحات تؤكد على أنه لم يعد يتحمل حالة الهروب التي يعيشها، وأنه يحلم بالسفر والتنقل بحرية من جديد.

استعرضت جمارك دبي مبادراتها الذكية الرائدة لمعرض إكسبو 2020 دبي، خلال مشاركتها في ملتقى تأمين حدث إكسبو 2020 لضباط الارتباط في الإمارات.



حذر رئيس مجلس إدارة شركة "إيرباص"، رينيه أوبرمان، من زيادة المنافسة مع الصين في مجال تصنيع الطائرات، التي تعتبر منافس قوي قادم.

هبط نصيب قطاع التعليم من إجمالي الموازنة العامة في تركيا لأدنى مستوياته خلال السنوات الأخيرة،وفق بيانات رسمية.



اعتمد مصرف الإمارات المركزي،تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد،الذي يتسم بالمرونة ويواكب مستجدات الخدمات المالية.

تلقت أسعار العملة المشفرة الشهيرة بيتكوين الدعم من تغريدة رجال الأعمال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا لتتجاوز حاجز 40 ألف دولار للوحدة.

سجلت ولاية القضارف السودانية واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم بعد أن اقترب من حدود 1000% في مايو/ آيار.

يترقب العديد من المصريين قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، وسط توقعات بإبقاء الفائدة دون تغيير.

أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية،اليوم الإثنين، عن خطة لزيادة إنتاج النفط في البلاد عبر ثلاثة مراحل.

