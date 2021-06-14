العراق.. تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق الأحد، بتسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 16 ألفاً و736 حالة.



وقالت الوزارة في تقرير الإثنين، إنه تم تسجيل 5040 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و259 ألفاً و683 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 4349 شخصاً، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و176 ألفاً و576 حالة.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 711 ألفاً و 376 شخصاً.