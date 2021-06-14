شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: إفريقيا تحظى بأولوية للحصول على لقاحات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف – رويترز

قال مستشار بارز بمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن إفريقيا ستحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بتوزيع 870 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد-19» التي تبرعت بها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقال بروس أيلوارد، منسق مبادرة آكت، التي تسهل الحصول على أدوات مكافحة «كوفيد-19»، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف: «سترون أن إفريقيا من أكثر المناطق المعرضة للخطر وأقل المناطق حصولاً على الخدمات؛ لذلك ستكون الأولوية هي أن تذهب الجرعات للقارة الإفريقية بكميات كبيرة. وستتحدد الأرقام في الأسابيع المقبلة».