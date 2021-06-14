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«الصحة العالمية»: إفريقيا تحظى بأولوية للحصول على لقاحات «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف – رويترز

قال مستشار بارز بمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن إفريقيا ستحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بتوزيع 870 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد-19» التي تبرعت بها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقال بروس أيلوارد، منسق مبادرة آكت، التي تسهل الحصول على أدوات مكافحة «كوفيد-19»، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف: «سترون أن إفريقيا من أكثر المناطق المعرضة للخطر وأقل المناطق حصولاً على الخدمات؛ لذلك ستكون الأولوية هي أن تذهب الجرعات للقارة الإفريقية بكميات كبيرة. وستتحدد الأرقام في الأسابيع المقبلة».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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