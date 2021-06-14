شكرا لقرائتكم خبر عن «إحصاء أبوظبي» يطلق مسح القوى العاملة ربع السنوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تحت شعار «معكم نبني بيانات للمستقبل»، انطلقت أعمال مسح القوى العاملة ربع السنوي للمرة الأولى، والذي ينفذه مركز الإحصاء - أبوظبي خلال الفترة من 17 مايو/ أيار، إلى 24 يونيو/ حزيران2021، ويأتي المسح ضمن مجموعة أهم وأبرز المسوح الاستراتيجية التي يقوم بها المركز؛ لجمع بيانات تلبي احتياجات إمارة أبوظبي ومتخذي القرار، بالانسجام مع تطلعات القيادة الرشيدة في رسم ملامح المستقبل.

ويهدف مسح القوى العاملة إلى التعرّف إلى حجم القوى العاملة من الأفراد المواطنين والمقيمين في الإمارة، وخصائصها الديموغرافية والمهنية والاقتصادية، وتقدير معدلات البطالة والعمالة والمشاركة والإعالة الاقتصادية.