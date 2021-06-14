شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للصحة» يطلق «السلامة في الحر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة برنامج «السلامة في الحر» تزامناً مع تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة في إمارة أبوظبي، وينص البرنامج على حظر العمل وقت الظهيرة في فصل الصيف في الأماكن المكشوفة والمنشآت التي يعمل عمالها تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 3 بعد الظهر من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.

وأكد مطر النعيمي مدير عام المركز «أن هذا البرنامج يعكس اهتمام حكومة أبوظبي على تثقيف وتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم للمحافظة على سلامتهم والعمل على خفض عدد الإصابات الناجمة عن الإجهاد الحراري».