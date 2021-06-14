شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 438 محطة توزيع في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 438 محطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي منذ بداية العام الجاري وحتى 30 إبريل 2021، وتركزت هذه المحطات في مناطق مرسى دبي وأم نهد 3 واليفرة 2 والقصيص الصناعية 5.

وتضمن العمل على هذه المحطات أكثر من 221 ألف ساعة عمل آمنة دون إصابات بفضل اتباع الهيئة للإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: قد أسهمت بنية الهيئة الرقمية المتطورة واعتمادها لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية وتخزين الطاقة وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء والعديد غيرها في دعم جهودنا للمحافظة على مكتسباتنا وإنجازاتنا. (وام )