شكرا لقرائتكم خبر عن هزة بقوة 5,7 درجة تضرب جنوب الفلبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - أ ف ب

أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، الاثنين، أن هزة أرضية بقوة 5,7 درجة ضربت جنوب الفلبين، فيما حذرت السلطات المحلية من أضرار محتملة مع تسجيل هزات ارتدادية في المنطقة المعرضة للكوارث الطبيعية.

وأضاف المعهد أن الهزة ضربت جزيرة مينداناو في الساعة 22,38 بالتوقيت المحلي (14,38 ت غ).

وحذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل من الأضرار والهزات الارتدادية، مشيراً إلى قوة بـ5,9 درجة. ولم يتحدث على الفور عن جرحى أو أضرار، لكن قائد الشرطة بالنيابة في مدينة كادينجيلان قرب مركز الهزة قال إنها «قوية».

وتقع الفلبين في منطقة «حزام النار» في المحيط الهادئ؛ حيث يُسجَّل نشاط زلزالي كثيف يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.