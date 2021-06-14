مجهول يدفع 28 مليون دولار في مزاد الرحلة إلى الفضاء مع جيف بيزوس

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دفع شخص مجهول مبلغ 28 مليون دولار في مزاد لتكلفة السفر إلى الفضاء على متن الرحلة التي تنظمها شركة "بلو أوريجن" التي أسسها الملياردير جيف بيزوس.

وجاء العرض الفائز في مزاد أقيم السبت، ونشرت الشركة على حسابها على تويتر أن هوية الفائز ستكشف في الأسابيع القادمة.

وجذب المزاد مهتمين من 140 بلدا.

وسيكون على متن الرحلة التي ستنطلق في 20 يوليو/تموز أيضا مارك شقيق جيف وشخص آخر لم تكشف هويته.

وفي نهاية المزاد الذي استمر شهرا، كان العرض الأعلى حوالي 5 ملايين دولار، لكن حين فتح المزاد عبر الإنترنت ارتفع الرقم إلى أكثر من خمسة أضعاف.

وسيتم التبرع بالمبلغ إلى مؤسسة خيرية تتبع شركة بلو أوريجن، حسب ما أفادت الشركة في إحدى التغريدات.

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وتقدر ثروة بيزوس بمئة وستة وثمانين مليار دولار وفقا لمجلة فوربس، وهو بذلك واحد من أثرى أثرياء العالم.

وكان بيزوس قد قال عبر موقع إنستغرام "سأنطلق في تلك الرحلة يوم 20 يوليو/تموز مع شقيقي، المغامرة الأعظم مع الصديق الأفضل".

ووصف مارك الرحلة في المركبة "نيو شيبارد" بأنها "فرصة لافتة".

ووفقا لموقع بلو أوريجن" تخطط الشركة إلى إطلاق المسافرين إلى ارتفاع يبلغ 100 كيلومتر فوق سطح الأرض وبذلك تتيح لهم فرص اختبار شعور انعدام الجاذبية. وستعود الكبسولة إلى الأرض باستخدام المظلة.

ويتوقع أن تستمر الرحلة عشر دقائق.

ويمكن أن تهبط "نيو شيبارد" بشكل عمودي على الأرض بعد عودتها من الفضاء . وينسب اسمها إلى رائد الفضاء ألان شيبارد، ثاني مواطن أمريكي يطير إلى الفضاء.

وتأتي الرحلة المأهولة الأولى بعد أسابيع من تنحي بيزوس عن مركزه كمدير تنفيذي لشركة أمازون، بينما سيبقى مديرا عاما للشركة التي أسسها قبل 30 عاما في مرآب منزله، وسيوفر له هذا وقتا يقضيه مع اهتماماته الأخرى.

في هذه الأثناء قد يخطف منافس آخر الأضواء من بيزوس، حيث يعتقد أن ريتشارد برانسون قد ينضم إلى رحلة تجريبية لطائرة الفضاء Virgin VSS Unity في الرابع من يوليو/تموز.