النائب أكمل نجاتى: تنسيقية شباب الأحزاب هى الجسر بين الأمل والتمكين

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و الاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية هى الجسر بين الأمل والتمكين، مضيفا:" اليوم وبعد مايزيد عن عام ونصف من أن أكون أحد أبناء جيل الوسط الذين تشرفوا بالانتماء للتنسيقية وبمناسبة مرور ثلاث سنوات من تواجد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي الساحة السياسية، والتي استطاع كوادرها خلالها أن يكملوا بنجاح بناء الجسر بين الأمل في الاستماع للشباب ليصلوا إلى التمكين في السلطتين التنفيذية والتشريعية بغرفتها".

وأضاف أكمل نجاتى: "كان من حق التنسيقية أن أسجل بكل فخر أن هذا الكيان الذي ولد من رحم آمال الشباب ليكون منصة حوارية بين شباب الأحزاب والسياسيين لينتقل إلى منبر لتجارب شبابية متميزة ويكون أول كيان حقيقي لتمكين جيل الوسط، الذي شارك في العديد من التجارب لكن لم ينجح في التمكين إلا عن طريق التنسيقية ".

وذكر النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اليوم يقف كوادر من جيل الشباب وجيل الوسط في مجلسي النواب و الشيوخ ليكون نواة لبرلمانيين متميزين يقدمون أداء برلماني متميز وممارسة سياسية فريدة من نوعها .