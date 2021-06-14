النائب عمرو يونس: التنسيقية حلم تحول لحقيقة بفضل إخلاص المؤمنين بالشباب

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية حلم تحول لحقيقة بفضل إخلاص المؤمنين بالشباب وطاقاتهم ومازال العطاء مستمر وليبقى الأثر دائما وابدا.

وتابع عمرو يونس: "ثلاث سنوات من الجهد والعمل والإخلاص وماهم إلا بمثابة خطوة أولى نحو نجاحات وإنجازات قادمة، سياسة شريفة بمفهوم جديد هدفها الوطن والمواطن، سياسة تُجمع ولا تفرق، تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.. سياسة بمفهوم جديد".

رصد فيلم وثائقى جديد تحت عنوان: "ثلاث سنوات من الحلم"، مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما فى معادلة صنع القرار فى مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

وكانت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نشرت أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد..شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".