شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على مقترح أبو العلا بمشاركة القطاع الخاص في تطعيم كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن مشاركة القطاع الخاص في منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا "كوفيد19" بشرط حصول مؤسسات القطاع الخاص على موافقة هيئة الدواء المصرية، وذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فكرة الإقتراح تهدف لرفع العبء عن وزارة الصحة، فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح كورونا، والعمل على إسراع عجلة حصول المواطنين على اللقاح، نظرا لأهمية ذلك في الحد من أزمة كورونا.

وأوضح أبو العلا، أن هناك دول عديدة وصلت لنسب متقدمة في حصول المواطنين على اللقاح، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص فى ذلك الأمر، داعيا للموافقة على مقترحه لمساعدة الحكومة في سرعة حصول المواطنين على اللقاح، على أن يتم ذلك تحت أشراف الدولة وموافقة هيئة الدواء المصرية.

ووجه أبو العلا، الشكر للحكومة، على تقديم المصل مجانا للمواطنين، والذى يعد إنجاز كبير حسب وصفه.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عيد مساعد وزيرة الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائى، إن الإقتراح صائب بالفعل، ويأتي في محله، موجها الشكر للنائب أيمن أبو العلا.

وأضاف عيد: "بالفعل هناك خطوات تقوم بها الوزارة في هذا الاتجاه، حيث توجد إجراءات للتعاقد حاليا مع شركتين، بشأن تقديم اللقاح للمواطنين، والمجال مفتوح لأى شركة تتقدم للمشاركة، وفقا لمعايير وزارة الصحة".

وأعلن عيد، عن تلقى نحو 3 مليون مواطن جرعة كاملة من لقاح كورونا، حتى الآن، مشيرا إلى مصر كانت من أوائل الدول التي تعاقدت على اللقاح، كما كان لديها بعد نظر للدخول في مرحلة تصنيع اللقاح، لمواجهة أزمة زيادة الطلب عليه دوليا وضعف إنتاجه، حيث تم الاتفاق مع الجانب الصينى وإجراء تعاقدات أخرى وأيضا الاتفاق مع شركات خاصة بمصر للتصنيع.

وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على المقترح المقدم من النائب أيمن أبو العلا، مع إحالته للحكومة للتنفيذ.

ووجه النائب أيمن أبو العلا، الشكر والتحية لوزارة الصحة، مشددا على أهمية توعية المواطنين بأهمية لقاح كورونا كأمر أساسى.