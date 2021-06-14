شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوي النواب" توافق علي 7 اقتراحات لإنشاء مستشفيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الاثنين، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن نقل اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمدينة أسيوط إلى المخازن الملاصقة لمستشفى المبرة – محافظة أسيوط.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء مستشفى عام على الأرض غير المستغلة على مساحة 30 فدانا بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بحي المرج- محافظة القاهرة.

وأكد المستشار محمد نصير، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، موافقة الوزازة على تخصيص الأرض التابعة لها بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج لإنشاء مستشفي عام عليها، نظرا لحاجة المنطقة إلى المستشفى لتلقي الخدمات الصحية.

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن تزويد مستشفى العامرية العام بجهاز أشعة رنين مغناطيسي MRI – محافظة الإسكندرية.

وكذلك، وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن توفير الاعتماد المالي لإنشاء مستشفى مركزي بمركز صان الحجر ومستشفى مركزي بمركز منشاة عمر - محافظة الشرقية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن إمكانية التعاقد للحاصلين على أكثر من شهادة دكتوراه بعد إحالتهم للمعاش لتدريب الأطباء والزمالة والبورد المصري في المراكز الطبية.

وأجلت الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن تزويد مركز طبى إقليمي لعلاج المواطنين مرضى الثلاسيميا بمحافظة الإسكندرية، كما أجلت الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ليلى أبو إسماعيل، بشأن إنشاء مركز لعلاج الإدمان بالمجان بمركز سمنود – محافظة الغربية.