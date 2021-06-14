انتشال جثة شاب مجهول الهوية من ترعة الإسماعيلية بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في القليوبية، مساء اليوم الإثنين، جثة شاب مجهول في العقد الثالث من العمر، من ترعة الإسماعيلية، أسفل كوبري أبوزعبل بمركز الخانكة.

تكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الواقعة، بينما تولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة، ببلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، أسفل كوبري أبوزعبل بدائرة مركز الخانكة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة.

وبالفحص تبين للعميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، أنها لشاب في العقد الثالث من العمر يرتدي ملابس داخلية وحافي القدمين وعاري باقى الجسد، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرتها لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد هويته.​