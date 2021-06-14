3 غرف بتشطيب كامل.. ننشر أحدث فيديو لشقق موظفي الحكومة بالعاصمة الإدارية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد الحكومة للانتقال الكامل إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة القريبة المقبلة، كما هو مخطط، الأمر الذي ترتب عليه الإسراع في تنفيذ سكن للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى وزارات الحي الحكومي؛ لتيسير عملية الانتقال الكامل لمن يرغب من الموظفين.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيديو يظهر الانتهاء من تنفيذ سكن موظفي العاصمة الإدارية، حيث يجرى تنفيذ سكن موظفي الوزارات في مدينة حدائق العاصمة شمال مدينة بدر، حيث وضع الجهاز خلال الفترة الماضية هذا المشروع على قائمة أولوياته.

وانتهى الجهاز مؤخرًا من فرش إحدى الشقق وتشطيبها "سوبر لوكس"؛ لتكون نموذجًا لباقي الشقق التي تم الانتهاء من تنفيذها أيضًا، حيث انتهى جهاز مدينة حدائق العاصمة، من تنفيذ 100% من المباني الخدمية في المشروع، ومن المتوقع تسليم المشروع بالكامل نهاية الربع الأول من 2021.

ويبعد سكن موظفي الوزارات المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، حوالي 15 كيلو مترًا من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع بـ3.2 مليار جنيه.

يتكون المشروع من 376 عمارة تضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية، وتتكون كل عمارة من 6 أدوار، بواقع 4 شقق بكل دور، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات السكنية حوالي 100%، مقابل 95% نسبة تنفيذ المرافق، بينما بلغت نسبة تنفيذ الطرق 75% حتى الآن.

ويضم المشروع جميع الخدمات من مدارس وحضانات وملاعب، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة تشطيب "سوبر لوكس"، كما أن جميع أنواع التشطيبات مختارة بعناية ومن أجود الأنواع.

الفيديو:

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